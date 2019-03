Mercado de Usados da ACIF contará com 8 empresas e até 150 viaturas

No ano passado, mais de dois em cada três automóveis vendidos na Madeira eram veículos usados, correspondendo a perto de 69% dos 18.920 que o sector conseguiu colocar no mercado regional. No total, a venda de veículos usados registados nas Conservatórias de Registo Automóvel ascenderam a 14.397, dos quais 14.253 eram automóveis ligeiros, 12.282 dos quais de passageiros e 1.971 de mercadorias.

Ao longo do ano passado (e como em quase todos os anos, inclusive durante a crise), foram muitos milhares de vendas - 1.199 por mês, quase 40 por dia, mais de 1,6 a cada hora - números que são médias mas dão para perceber a dimensão deste sub-sector do mercado automóvel na Região.

Por isso, quando se ultima mais uma edição do Mercado de Usados, organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM), a realizar entre 27 e 31 de Março como tem sido habitual nos últimos anos no Madeira Tecnopolo, saiba que já estão assegurados entre 100 a 150 viaturas à venda.

A capacidade máxima era para apenas 8 empresas, segundo a organização, que pagam entre 1.600 (associados) a 2.000 euros (não associados), mais IVA, destinada a multimarcas e concessionários. As inscrições terminaram na quarta-feira e o pagamento do custo de participação terá de ser efectuado impreterivelmente até hoje.

A organização conta, como tem sido hábito, com ‘casa cheia’, pois as oito vagas foram preenchidas pelas empresas: Antão Automóveis, Autocrescente Comércio de Automóveis, Lda., Carxop, Digifenomenal Unipessoal, Lda., Eco Car, Funchalmotors, Madeira Motores, Sfauto e Solauto. Garantidas estão a exposição para venda de 100 a 150 veículos menos do que nas edições anteriores.

Por exemplo, na última edição do ano passado, que se realizou de 5 a 9 de Dezembro, foram cerca de 200 automóveis de nove empresas, permitindo aos interessados adquirir um novo carro durante os cinco dias de portas abertas. Desta feita, o pavilhão do Madeira Tecnopolo estará aberto das 10 às 22h30 desses cinco dias do final do mês.