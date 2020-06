Menos passageiros nos portos da RAM mas movimento de mercadorias aumentou

Mo primeiro trimestre deste ano, contabilizaram-se 68 navios de cruzeiro entrados nos portos da Região Autónoma da Madeira (RAM), menos 24 do que em igual período do ano transacto, observando-se nos passageiros em trânsito neste tipo de navios uma diminuição de 31,3%, de acordo com os dados apurados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

Os números mostram que o impacto da situação da pandemia de covid-19 foi igualmente significativo para os transportes marítimos.

Em Março, registou-se uma quebra de 71,3% no número de passageiros em trânsito nos portos da RAM, face ao mesmo mês do ano anterior, resultante da decisão de proibir a atracagem deste tipo de navios a partir do dia 12 de Março.

Nos primeiros três meses de 2019, o Porto do Funchal recebeu 143 132 passageiros em trânsito, a larga maioria (98,3%) dos quais constituída por europeus. As nacionalidades predominantes foram a alemã (59,5% do total, -28,5% que em 2019), a britânica (25,5% do total, sendo a variação homóloga de -14,6%) e a italiana (quota de 2,4%, +8,5% que no trimestre homólogo). Note-se ainda que o número de norte-americanos que passou pelo Porto do Funchal no 1.º trimestre de 2020 diminuiu 86,9% em termos homólogos, somando 840 passageiros (0,6% do total).

No que respeita à linha Madeira-Porto Santo, o número de passageiros transportados no 1.º trimestre de 2020 foi de 20,6 mil, -40,2% que no mesmo período do ano anterior.

A variação do movimento de mercadorias nos portos da RAM no trimestre em referência foi globalmente positiva em comparação com o mesmo período do ano passado (+1,3%), tendo-se movimentado no referido trimestre 281 851 toneladas. Para aquela variação contribuiu o aumento observado no descarregamento (+1,7%) de mercadorias, que mais que compensou o decréscimo no carregamento (-1,1%).

De Janeiro a Março de 2020, registou-se a entrada de 221 embarcações de recreio nas marinas da Região, representando um acréscimo de 6,3% em comparação com o período homólogo. Nestas embarcações contabilizaram-se 558 tripulantes e passageiros, menos 328 que no 1.º trimestre de 2019.