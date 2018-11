Médicos e Farmacêuticos promovem Jornadas Internacionais de Medicina Integrativa na Madeira

No próximo dia 17 de Novembro de 2018, decorrerão as Jornadas Internacionais de Medicina Integrativa, no Hotel Vidamar, no Funchal.

A Fagron empresa multinacional na área Farmacêutica, com sede na Holanda e abrangência mundial (EUA, America do Sul, Europa e Ásia), solicitou o apoio às Ordem dos Médicos e Farmacêuticos, e colaboração para a realização das mesmas.

O evento contará a intervenção de palestrantes internacionais reconhecidos na área de países como Brasil, Argentina e Espanha.

A individualização do tratamento medicamentoso a cada indivíduo com respeito às suas especificidades, será o mote para as prelecções com enfoque na farmacogenética e preparação individualizada de medicação (vulgo medicamentos manipulados de prescrição médica).

O evento pretende contribuir para a “aproximação das classes profissionais em saúde” e, consequentemente, para a “melhoria da assistência em saúde, com partilha e transversalidade de conhecimento, em que no centro e enfoque máximo se encontra o utente”, refere um comunicado da organização.