Marginal da Madalena do Mar será ‘partilhada’ por peões e veículos

A marginal da Madalena do Mar será transformada numa “zona de coexistência”, o que significa que será partilhada por peões e veículos, em toda a sua extensão. As mudanças na circulação fazem parte de uma proposta assinada pela vereadora do CDS-PP, Sara Madalena, e que foi aprovada com os votos do PS, CDS e a abstenção do PSD, na reunião do executivo autárquico desta quinta-feira.

De acordo com nota do partido, existem três situações concretas que justificam a sua proposta e que são inumeradas por Aara Madalena. “A existência imemorial de habitações, comércio e serviços no dito arruamento, antes mesmo da existência da via tal como hoje a conhecemos; o considerável fluxo de transeuntes, também apeados e em velocípedes sem motor e outros, actualmente superior ao automóvel; e também a utilização da zona da praia ali existente para aterragem de parapentes”, refere a vereadora.