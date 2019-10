Major-general exonerado de comandante da Zona Militar da Madeira “por conveniência de funções”

O major-general Carlos Perestrelo foi exonerado do cargo de comandante da Zona Militar da Madeira no final da tarde desta quinta-feira, depois de ter sido afastado, durante a manhã, do cargo de comandante Operacional da Madeira (representante máximo dos três ramos das Forças Armadas na Região).

A notícia foi confirmada pelo DIÁRIO junto da porta-voz do Exército, Major Elisabete Silva, que revelou que Carlos Perestrelo foi “exonerado por conveniência de funções”, na sequência da notícia que o DIÁRIO avançou em primeira mão e que marca a actualidade nacional, relacionado com o disparo por um civil de uma salva num canhão do exército durante uma prova de golfe, no Santo da Serra.

Recorde-se que o major-general recusou, durante a tarde desta quinta-feira, tecer qualquer comentário sobre o seu afastamento de Comandante Operacional da Madeira, alegando que ainda exercia funções de comandante da Zona Militar da Madeira, organismo responsável pelo Exército.

“Como ainda sou comandante da Zona (Militar da Madeira) não vou fazer qualquer comentário” disse quando interpelado pelo DIÁRIO, à margem da cerimónia de arriar da Bandeira Nacional, que se realizou no âmbito das comemorações do Dia do Exército.

Prometeu reagir “à posteriori” depois de cessar funções. A verdade é que não tardou muito até ser oficializado da decisão do Exército.

Conforme avançámos, o Contra-Almirante João Dores Aresta é o novo Comandante Operacional da Madeira (COM), substituindo o Major-General Carlos Perestrelo, afastado do cargo na sequência das notícias, avançadas pelo DIÁRIO nas edições de 23 e 24 de Outubro, que davam conta do disparo de salvas por civis, nos torneios de golfe promovidos no Santo da Serra.