Mais de 230 alunos participaram no concurso ‘Ciência na Escola’

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, quinta-feira (21 de fevereiro), pelas 11 horas, na cerimónia de entrega de prémios, a nível regional, do concurso ‘Ciência na Escola’, que terá lugar na sala de sessões da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

O concurso ‘Ciência na Escola’ é uma iniciativa da Fundação Ilídio Pinho, em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Economia e com a colaboração da Secretaria Regional de Educação, de âmbito nacional, destinado a todos os alunos do pré-escolar, dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, que visa incentivar o interesse das crianças e jovens em idade escolar pelas ciências através do apoio a projectos inovadores de educação e formação.

Este ano, os projectos a concurso, subordinados ao tema ‘A ciência na escola ao serviço do desenvolvimento de Portugal’, pretendem demonstrar as potencialidades da ciência e da tecnologia como oportunidades de resposta aos desafios e principais problemas do mundo actual.

Aos projectos vencedores, a nível regional, foram atribuídos prémios de valor monetário para desenvolvimento dos mesmos.

No 1.º escalão (Pré-Escolar) foram premiadas a EB1/PE do Lombo da Guiné, com o projecto ‘Potinhos d’Amizade’, e a EB1/PE da Ladeira e Lamaceiros, com o projecto ‘Gostinho ... doce!’, cada qual com um cheque no valor de 200 euros.

No 2.º escalão (1.º Ciclo) venceram a EB1/PE da Ladeira e Lamaceiros, com o projecto ‘Manteiga de banana’, e a EB1/PE do Lombo da Guiné, com o projecto ‘Eco Bag’, recebendo um cheque no valor de 300 euros cada uma.

No 3.º escalão (2.º Ciclo) a EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva foi premiada com 400 euros pelo projecto ‘A Vida Mágica da Sementinha: cenário de aprendizagem com o Robot Cubetto’.

No 4.º escalão (3.º Ciclo) ganhou novamente a EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva com o projecto ‘Jogo Interactivo Cavaleiro da Dinamarca’ e o correspondente cheque no valor de 500 euros.

Finalmente, no 5.º escalão (Secundário) a EBS Padre Manuel Álvares recebeu 500 euros pelo projecto ‘Battery4us: Charge The Future’.

Este concurso conta com a participação de cerca de 230 alunos da Madeira, 150 dos quais premiados que passam à fase de desenvolvimento, onde irão implementar, sob a orientação dos seus professores e o apoio de algumas entidades parceiras, os seus projectos vencedores.

Estes projectos são candidatos ao Prémio Final, Fase Nacional, na qual as escolas da Região contam com um historial de prémios.