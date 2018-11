Madeirenses já podem ajudar a comunidade com presentes solidários

O projecto ‘Com Aromáticas me conquistas’ da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal ganhou uma nova vida este ano, ao receber um apoio de 11.000 euros, depois de ter sido um dos projectos vencedores do concurso Donativo Missão Continente.

Com este valor, a Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal criou duas hortas e melhorou as zonas exteriores do seu espaço, permitindo alargar o projecto que promove a intergeracionalidade entre os diferentes utentes (crianças e adultos) e as suas famílias. O financiamento também permite a dinamização de aulas de culinária e a publicação de um livro de receitas.

O apoio financeiro só foi possível graças ao sucesso da venda de presentes solidários, disponíveis em todas as lojas Continente, e que permitiram angariar 330.000 euros, distribuídos por 22 projectos em todo o país.

Este Natal, voltam a estar disponíveis nas lojas da região da Madeira, caixas de bombons e canecas e por cada artigo vendido, 1 euro reverte a favor dos projectos vencedores da edição 2018/2019. Os presentes solidários são, assim, uma óptima prenda de natal para oferecer aos amigos e família, servindo ao mesmo tempo para financiar os projectos seleccionados, entre os quais poderá estar uma iniciativa da região da Madeira.

O Donativo Missão Continente é um concurso que visa financiar as melhores ideias nas áreas da alimentação saudável, desperdício alimentar e inclusão social.