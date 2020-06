Madeirenses a estudar no continente com mais um ano de viagens a 65 euros

O Governo Regional vai manter no próximo ano lectivo o programa ‘Estudante InsuLar’, que permite aos universitários a estudar fora da Região pagar apenas 65 euros pela viagem aérea. Esta iniciativa já custou 6,1 milhões de euros aos cofres regionais. Na notícia, que faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO,« o vice-presidente Pedro Calado insiste na “necessidade urgente de ser retomado” o dossier do subsídio de mobilidade pelo Governo da República.

A foto em maior destaque na primeira página acompanha uma notícia que dá conta que há 470 plantas invasoras na Madeira. Só na última década foram mais 40. Miguel Sequeira pede mais controlo fitossanitário nos portos e aeroportos para travar a entrada destas plantas na Região, algumas das quais funcionam como rastilho para a ignição de incêndios nas serras.

O plano de investimento da CMF ‘Funchal – Rumo 2030’ que reserva 27,5 milhões de euros para melhorar as acessibilidades ao centro, a falta manutenção nos percursos recomendados de BTT e a média de idade elevada (48 anos) dos trabalhadores da Administração Pública são outras notícias de interesse nesta edição de segunda-feira.