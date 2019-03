Madeirense foi roubado e perdeu tudo o que tinha após viagem pelos EUA

Nuno Rodrigues, conhecido produtor de audiovisual, natural da Madeira, esteve em viagem pelos EUA no início do mês de Março, tendo partido em busca de uma exploração à Costa Oeste do país, “naquela que seria uma das melhores viagens” da sua vida em termos pessoais e profissionais. Mas tudo virou um pesadelo no seu penúltimo dia de estadia por terras do ‘Tio Sam’.

O madeirense foi vítima de roubo e ficou praticamente sem nada do que levou. “O carro em que se encontrava a minha mochila com o essencial do meu equipamento fotográfico e todas as fotografias, desapareceu. A minha carteira, com todos os meus cartões, o meu passaporte, dinheiro, e ainda outros itens também foram todos roubados. Isto sucedeu-se num parque em Seattle, chamado Westcrest Park em pleno dia de sol, pelas 10 horas (locais) da manhã”, descreveu Nuno Rodrigues, num testemunho emocionante publicado na sua conta pessoal de Facebook.

Agora, “depois de uma luta interna de vários dias” e de volta à Região, Nuno Rodrigues decidiu lançar uma campanha de ‘crowdfunding’, para que de certa forma consiga “volta a trabalhar” com o material que “tanto” necessita.

“O objectivo é dotar-me com o equipamento base para voltar a trabalhar e não substituir exactamente o que estava na mochila, pois o valor para tal seria muito elevado. Este é um momento muito complicado emocionalmente para mim, especialmente pelas fotografias que nunca voltarei a ver, de uma viagem tão especial como foi esta”, revelou o madeirense de 35 anos.