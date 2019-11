MadeiraShopping recebe exposição em memória das vítimas da estrada

O MadeiraShopping recebe esta quinta-feira, 14 de Novembro, uma exposição em memória das vítimas da estrada. Trata-se de um projecto do Plano Regional de Educação Rodoviária (PRER) para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada que se celebra no terceiro domingo de Novembro, dia 17.

A ideia é relembrar as vítimas dos desastres de viação e prestar uma homenagem às equipas de emergência, polícia e profissionais que lidam diariamente com as consequências da sinistralidade.

A Mostra conta com uma selecção de fotografias do projecto ‘Cem’ Comentários no Trânsito, desenvolvido pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos das escolas da Madeira. Em simultâneo, serão exibidos filmes, com o objectivo de promover a segurança rodoviária.

Esta iniciativa resulta da parceria entre a Direcção Regional de Educação e o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP), que se uniram em prol do reconhecimento das vítimas de desastres de viação e suas famílias.

Os representantes destas entidades vão estar presentes na inauguração oficial, marcada para esta quinta-feira, dia 14, às 10h30.

A exposição ficará patente no Piso 0 até 21 de Novembro, com vista à sensibilização dos visitantes para a sinistralidade rodoviária.