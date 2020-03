Madeira tem quatro novos casos de coronavírus

A Madeira registou hoje quatro novos casos de coronavírus. Ao todo são já seis os infectados por covid-19 na Região.

Esta informação acaba de ser veiculada pelo IASaúde, no decorrer da já habitual conferência de imprensa diária para apresentar o boletim informativos sobre o coronavírus na Madeira. A informação veiculada não foi inicialmente muito clara, dando azo a lapsos na interpretação da comunicação social.

A partir de hoje, estes boletins passam a ser emitidos, todos os dias, às 18 horas, exclusivamente via LifeSize [sistema de videoconferência].

A conferência de imprensa do IASaúde continua a ter transmissão em directo na página do Facebook do Governo Regional.

