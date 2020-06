Madeira regista novo caso de covid-19, indica boletim da DGS

A Madeira regista um novo caso de covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim divulgado este domingo pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), subindo para 92 os casos reportados desde o início da pandemia.

De salientar que Portugal regista hoje mais dois mortos relacionados com a covid-19 do que no sábado e mais 292 infetados, a maioria na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Os dados da DGS indicam 1.530 mortes relacionadas com a covid-19 e 39.133 casos confirmados desde o início da pandemia.

Em comparação com os dados de sábado, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 0,13%. Já os casos de infecção subiram 0,75%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de covid-19 atingiu os 16.762 casos confirmados, mais 225 do que no sábado.