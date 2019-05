Madeira precisa ser “sustentável”, diz Mário Pereira

O programa eleitoral do CDS-PP Madeira para as eleições legislativas regionais de 22 de Setembro terá as questões do ambiente, do clima e da biodiversidade como um dos mais importantes. “O partido tem vindo a fazer uma profunda reflexão sobre a sustentabilidade da Madeira”, começou por explicar o deputado Mário Pereira. “Sendo a Madeira uma terra onde o peso do turismo é grande, é preciso que a Ilha seja sustentável”, sugeriu.

Na noite eleitoral do passado domingo, o líder do CDS, Rui Barreto, prometeu arregaçar as mangas e começar logo o trabalho visando as eleições regionais de 22 de setembro, tendo afirmado, na ocasião, que o partido iria apresentar novos temas aos madeirenses e porto-santenses.

Já na última terça-feira, durante a 9.ª conferência “Ouvir a Madeira, um problema uma solução, dedicada ao conhecimento, ciência e investigação”, Rui Barreto disse que iria colocar o CDS “na linha da frente” das questões do clima, do ambiente, da ecologia e da biodiversidade, contando para isso com o apoio da ciência e da investigação.

O deputado Mário Pereira, numa conferência de imprensa esta quinta-feira, na Madalena do Mar, onde há anos é feita a extração de areias do fundo mar, veio concretizar melhor o projecto ambiental do partido: “Situações como a limpeza e a preservação da paisagem, com os poios; a modernização da agricultura nos termos dos parâmetros ambientais que hoje vigoram, promovendo a agricultura biológica; os recursos do mar, que estão por trás de nós, que sejam usados com critério, com normas e sem estragar a zona costeira, que é de excelência; devemos partir rapidamente para as energias limpas e ser auto-suficientes a esse nível; contribuir para a imagem de verde de futuro que a Ilha deve ostentar, servindo de educação ambiental, desde a escola às gerações mais velhas; perceber que a maior fonte de emprego, nas próximas décadas, será na conservação e proteção do ambiente e da economia verde; a ilha da Madeira, como um destino verde, será muito importante para os empregos dos nossos jovens”, sublinhou o parlamentar.

Mário Pereira, que se fez acompanhar de duas vereadoras do CDS, Sara Madalena, na Câmara da Ponta do Sol, e Ana Cristina Monteiro, na Câmara do Funchal, alertou ainda para “o paradigma da construção, que deve acabar”, encetando um novo objectivo, para as próximas décadas, que é “enfrentar as alterações climáticas, tornar a Madeira sustentável e, no fundo, fazer da ilha um sítio onde as pessoas se sintam realizadas e felizes”, frisou