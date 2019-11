Madeira participou na VI feira da Matemática com jogo ‘Clash of Wizardry’

A Secretaria Regional de Educação, através do Gabinete de Modernização das Tecnologias Educativas, da Direcção Regional de Educação, participou nos dias 25 e 26 de Outubro, na VI Feira da Matemática, organizada pela Universidade de Lisboa e pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência, com o jogo ‘Clash of Wizardry’.

Nesta actividade, cerca de uma centena de alunos e professores tiveram a oportunidade de jogar num mini-torneio e interagir com parte da equipa de desenvolvimento.

‘Clash of Wizardry’ tem por base a investigação científica, os currículos nacionais da disciplina de Matemática, as melhores práticas lectivas e conta com o contributo de professores, como forma de capacitar os alunos para a resolução de equações matemáticas. O jogo consiste numa arena de duelos mágicos, onde os alunos podem consolidar as suas competências matemáticas.

O jogo ‘Clash of Wizardry’ integra o projecto E-Magic, que reúne um grupo de professores, programadores e investigadores da Europa, nomeadamente, Portugal, Alemanha, Itália e Grécia, que concebeu e está a desenvolver este jogo educativo e inovador, com o apoio da Agência Nacional Portuguesa, no âmbito do Programa Erasmus+. Clash of Wizardry é gratuito e está disponível para download nas lojas de aplicações.