Madeira participa na Reunião de Coordenação do Projecto CleanAtlantic na Irlanda

Termina hoje em Galway, Irlanda, a V Reunião de Coordenação do Projecto CleanAtlantic que conta com a participação da Região Autónoma da Madeira, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DROTA) e da ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, para além de 11 outros parceiros de cinco países europeus.

Na sua intervenção, a DROTA dará a conhecer os trabalhos desenvolvidos no domínio do lixo marinho e todas as actividades que promovem as boas práticas ambientais.

Recorde-se que este projecto pretende proteger a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas no Espaço Atlântico através do aumento da capacidade de monitorizar, prevenir e eliminar lixo marinho e conta com um orçamento total na ordem dos 3,3 milhões de euros, dos quais cerca de 300 mil servirão para o desenvolvimento de acções concretas na Região Autónoma da Madeira.

Os resultados do projecto CleanAtlantic serão de “extrema importância para as obrigações internacionais a que o país está vinculado, nomeadamente para os reportes no âmbito da Directiva Quadro de Estratégia Marinha da União Europeia e para as acções previstas no Plano de Acção para o Lixo-Marinho da Comissão OSPAR”, refere a DROTA através de comunicado.

Os resultados deste projecto podem ser acompanhados através do website http://www.cleanatlantic.eu/pt/