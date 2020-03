Madeira participa em reunião de arranque do projecto Rede GesFoGO

No passado dia 4 de Março, ocorreu nas instalações do IDeTIC - ULPGC (Instituto para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Comunicações da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria), em Las Palmas de Gran Canaria, a reunião de arranque do projecto Rede GesFoGO financiado pelo Interreg MAC 2014 - 2020 (MAC/3.5b/227), onde estiveram presentes David Aveiro, professor da Universidade da Madeira (UMa) e Dulce Pacheco, investigadora do Instituto de Tecnologias Interactivas da Madeira (M-ITI).

O sistema Rede GesFoGO tem como principal objectivo a contribuição para a gestão sustentável das florestas da Macaronésia, através da rápida detecção de fogos e do apoio na vigilância das florestas, assim como para a monitorização de incêndios florestais que podem afectar pessoas, bens e também espaços naturais protegidos.

O projecto está a ser executado em colaboração com as entidades envolvidas na prevenção e combate a incêndios dos arquipélagos da Madeira, Canárias e Cabo Verde. O sistema que está a ser desenvolvido tem a grande potencialidade de poder ser facilmente implementado em qualquer zona florestal que tenha uma orografia semelhante à da Macaronésia.