Madeira em números

De acordo com a Direcção Regional de Estatísticas, em Janeiro de 2020, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 0,949%, registando um decréscimo de 0,008 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (0,957%)

Um total de 5 tunas Académicas, duas delas provenientes de Lisboa e Porto integram o I Encontro de Tunas Académicas que será organizado pela Câmara Municipal de Machico e terá lugar nos dias 28 e 29 de Janeiro.

São já 12 as edições da Semana da Saúde organizada pela Escola EB123/PE Bartolomeu Perestrelo. A edição deste ano decorre até quinta-feira no âmbito do programa ‘Escola Saudável Bartolomeu Ativa’ e prevê a realização de rastreios, actividades desportivas e lúdicas, palestras, workshops, exposições e stands de promoção da saúde.

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira comunicou há pouco a detenção em flagrante delito de um cidadão do sexo masculino, com idade de 47 anos, pela prática do crime de desobediência a sanção acessória judicial de interdição de acesso a recinto desportivo.

São 20 os participantes que integram o projecto europeu Erasmus + ‘Techno Logic: Key to our future!’. Uma parceria da Escola Básica do Primeiro Ciclo com Pré-Escolar da Cruz de Carvalho, com escolas da Polónia, Itália, Estónia, Áustria e Croácia.