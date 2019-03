Madeira debate ‘Jornalismo fora dos grandes centros’

A Direcção Regional da Madeira em parceria com a Direcção Nacional do Sindicato dos Jornalistas promovem, no próximo dia 6 de Abril, no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, uma Conferência/Debate sobre o ‘Jornalismo fora dos grandes centros’.

Além do debate, os dirigentes sindicais nacionais e regionais visitam, no dia 5, as redacções de vários órgãode comunicação, nomeadamente, RTP Madeira, Antena 1 Madeira, LUSA, Funchal Notícias, Diário de Notícias da Madeira, JM e Rádio JM FM, para um contacto directo com os Jornalistas.

Na Conferência participam oradores de vários órgãos de informação nacionais e regionais, além de profissionais de Espanha, alguns académicos e representantes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia.

O encontro termina com a intervenção do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.