Madeira com níveis muito elevados de radiação ultravioleta

O arquipélago da Madeira está com níveis muito elevados de radiação ultravioleta (UV). Daí que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aconselhe a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, ‘t-shirt’, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

No arquipélago dos Açores, o IPMA colocou a ilha das Flores em risco muito elevado, ilhas Terceira e São Miguel em níveis moderados e ilha do Faial em risco baixo.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Temperatura chega aos 26 graus

Quanto à previsão do tempo para hoje, a Madeira apresenta períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte.

No Funchal, estão previstos períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

As temperaturas máximas previstas são de 26ºC no Funchal e de 25 graus no Porto Santo.

No mar e na costa Norte haverá ondas de norte com 1 a 2 metros e na costa Sul ondas do quadrante sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 21/22ºC

Última noite foi tropical

A última noite foi tropical (temperatura mínima igual ou superior a 20 graus centígrados) no Funchal, Santa Cruz, Ponta do Sol e Porto Moniz.

No caso de Santa Cruz, desde a última sexta-feira que a temperatura do ar mantém-se acima dos 20 graus, ou seja, vai já na quarta noite tropical consecutiva. O mesmo acontece no Porto Moniz desde a o início do Verão, sendo esta a terceira noite tropical naquela localidade do extremo Noroeste da Madeira.