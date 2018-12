Madeira aumenta para 140 mil euros de apoio às corporações de socorro em 2019

O Governo da Madeira vai aumentar de 125 mil para 140 mil euros a verba destinada às corporações de socorro em 2019, anunciou hoje o secretário da Saúde, sublinhando a importância de assegurar boas condições de operacionalidade.

“A postura do Governo Regional tem sido de proximidade com a Protecção Civil”, disse Pedro Ramos, que tutela o sector, durante a atribuição da última tranche relativa a 2018, no Funchal.

Cerca de 40 mil euros foram entregues às corporações de bombeiros municipais de Santa Cruz e Machico e aos sapadores do Funchal.

Em 2017, o valor total disponibilizado pelo executivo foi de 111 mil euros, este ano aumentou para 125 mil e em 2019 será de 140 mil euros, montantes distribuídos por 11 organismos de socorro, nomeadamente sete associações humanitárias de bombeiros (correspondendo a sete corporações de voluntários), três autarquias (bombeiros municipais) e a delegação da Cruz Vermelha Portuguesa.

“Temos, de facto, dado todas as condições aos nossos profissionais, porque queremos que a população sinta confiança na Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, nos seus corpos de bombeiros”, afirmou Pedro Ramos.

O governante sublinhou, por outro lado, que “a amnésia, a ausência e a mentira não têm sido características da postura do Governo Regional nos últimos anos”, vincando que o executivo “pensa nos profissionais” e “trabalha para a população”.

A verba disponibilizada anualmente pelo Governo Regional destina-se à manutenção dos equipamentos de socorro das várias corporações de bombeiros e da Cruz Vermelha.