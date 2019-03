Madeira assinala Dia Mundial do Rim com várias actividades preventivas

O Dia Mundial do Rim assinala-se quinta-feira, 14 de Março, pela Sociedade Internacional de Nefrologia e da Federação Internacional de Fundações do Rim, com o tema ‘Saúde Renal para todos em todo o Mundo’.

Na Madeira a data será celebrada pela Delegação Regional da Apir-Associação Portuguesa de Insuficientes Renais com várias iniciativas, nomeadamente, rastreios para a população em geral, medição da pressão arterial e medição do índice de glicemia, duas das principais causas da Insuficiência Renal Cronica, bem como através da distribuição de folhetos informativos sobre a doença renal.

A turma do Curso Profissional de Técnico/a de Organização de Eventos 2, do 1.º ano da Escola Profissional Francisco Fernandes dará apoio à logística e dinamização da acção de sensibilização, enquanto que os alunos do 4.º ano do Curso Superior de Enfermagem da UMa, farão alguns rastreios na sede da Junta de Freguesia de São Martinho.

O objectivo geral deste dia é consciencializar a população mundial sobre a importância dos rins para a saúde, de modo a prevenir a doença renal e os problemas de saúde a ela associados.

As iniciativas decorrem entre as 10h e as 16 horas, no Largo da Junta de Freguesia de S. Martinho. A abertura das actividades contará com a presença da Presidente do Instituto para a Qualificação, Sara Relvas.