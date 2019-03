Madalena Nunes diz que CMF tem “papel activo” nas celebrações do Dia da Mulher

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Igualdade de Género no Funchal, acompanhou este domingo, o V Circuito do Livramento do Dia da Mulher, uma iniciativa organizada pelo CF Carvalheiro e pela Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria.

Ocasião para a autarca enaltecer o conjunto de iniciativas que decorreram em todo o concelho desde a passada sexta-feira, de forma a assinalar o Dia Internacional da Mulher no Funchal, tendo reforçado que o Município continuará a ter um papel “bastante activo” nesta temática, mantendo-a na agenda política e multiplicando as iniciativas de sensibilização junto de toda a população.