Machico acolhe apresentação da moeda alusiva aos ‘600 anos da Madeira e Porto Santo’

O presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, Guilherme Silva, anunciou que a Moeda Comemorativa dos 600 Anos será apresentada, na Região, em Machico. A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e Guilherme Silva representaram, esta tarde, o Presidente do Governo Regional da Madeira, na Cerimónia de apresentação do Plano de Moedas de 2019 que decorreu na Casa da Moeda, em Lisboa.

Coube a Guilherme Silva, na qualidade de Presidente da Comissão Executiva dos 600 Anos, intervir e destacar a importância desta Moeda, “uma obra de arte cuja dimensão, designadamente cultural, perdurará no tempo e ultrapassará, largamente, a própria comemoração a que está associada e o relevantíssimo facto histórico que celebra – as primeiras descobertas – do Porto Santo em 1418 e da Madeira em 1419 – e o início da nossa Expansão Marítima”.

“Eeste Plano Comemorativo representa mais uma homenagem aos protagonistas dos feitos que as moedas evocam e celebram”, disse o presidente da Comissão, lembrando que, no caso dos 600 anos, “esses protagonistas são, naturalmente, os navegadores João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira, que, conjuntamente com Bartolomeu Perestrelo, vieram também a ser, como Capitães do Donatário, responsáveis pelo subsequente povoamento de ambas as ilhas”.