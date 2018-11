Má visibilidade afecta Aeroporto da Madeira em dia de grande movimento

As previsões para a ilha da Madeira apontam para chuva forte ao longo desta segunda-feira, um dia particularmente movimentado no Aeroporto da Madeira que está condicionado devido à má visibilidade na zona de Santa Cruz, afectando assim o normal funcionamento da infra-estrutura aeroportuária.

De acordo com o ‘site’ da ANA, o Aeroporto prevê 50 chegadas e partidas de aeronaves.

Até ao momento dois aviões foram divertidos, um da TAP para o Porto Santo e outro da EasyJet que depois de tentar, por diversas vezes, uma aterragem segura, acabou por regressar a Lisboa, de onde tinha saído esta manhã.

Quanto às partidas, o voo da Binter para a ilha do Porto Santo fez-se sem problemas, mas voo da TAP com destino a Lisboa, que deveria ter saído às 8h45 ainda não se realizou, uma vez que o avião acabou por não conseguir aterrar na Madeira, estando a aguardar no Porto Santo por uma melhoria das condições atmosféricas.

Para já, nenhum voo foi cancelado, estando as aeronaves a aguardar luz verde para retomarem as ligações previstas. Certo é que, se o tempo não melhorar, prevê-se um dia de nervos, dada a movimentação prevista para hoje no Aeroporto da Madeira.

A má visibilidade no extremo Leste é o constrangimento que impede as aterragens. Vento na última hora, junto à pista, não passou dos 41km/h.