Louvores e Pesar acrescentaram unanimidade em Machico

Dois votos de Louvor e um de Pesar, todos propostos pela oposição PSD, engrossaram o ‘rol’ de deliberações aprovadas por unanimidade esta quinta-feira na reunião de Câmara em Machico.

Os sociais-democratas propuseram louvores a dois atletas machiquenses. Ao jovem Manuel Nascimento Vieira, atleta da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena – ADRAP, que fruto da excelente revelação no panorama desportivo regional e nacional – foi recentemente vice-campeão durante o Campeonato Nacional de Juvenis de Provas Combinadas em Pista Coberta - foi convocado para representar a selecção portuguesa em Madrid. O mesmo em relação a Adriana Viveiros Ornelas, também atleta da ADRAP, que depois de conquistar, em 2019, o título de campeã nacional de marcha em juvenis, conseguiu agora garantir presença no Campeonato do Mundo de Juniores em atletismo, a decorrer de 7 a 12 de Julho em Nairobi, capital do Quénia.

Em oposição apresentaram Pesar pela morte da empresária Fernanda Pires da Silva, responsável pela construção do Complexo Hoteleiro da Matur, tendo sido ainda proprietária do Hotel Atlantis, ambos situados na freguesia de Água de Pena, concelho de Machico, infra-estruturas que colocam Machico no mapa do Turismo regional, nacional e até internacional.

Votos aprovados por todos os autarcas presentes.

O mesmo já não se verificou com o Voto de Recomendação para um posto de abastecimento eléctrico na freguesia do Porto da Cruz, iniciativa da oposição ‘laranja’ que acabou por nem ser colocada a votação por decisão da maioria PS. Neste Voto sem efeito o PSD recomendava ao executivo socialista que disponibilizasse um posto de abastecimento na Freguesia do Porto da Cruz de forma a beneficiar aquela população e os forasteiros das novas tendências da mobilidade eléctrica e ser mais um ponto amigo do ambiente.

Aprovados por unanimidade foram os assuntos que fizeram parte da Ordem de trabalhos, propostos pelo executivo presidido por Ricardo Franco.

Socialistas e sociais-democratas estiveram de acordo na aprovação dos procedimentos concursais comuns de recrutamento para o preenchimento de quatro postos de trabalho do mapa de pessoal do Município de Machico, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; na proposta de cedência das salas da antiga Escola da Ribeira Seca; e nas três Minutas de protocolo apresentadas. Duas de colaboração específica entre o Município de Machico, uma com a Associação de Atletismo da RAM, outra com a Associação de Apicultores da Madeira e Porto Santo. A outra Minuta foi no âmbito da formação em contexto de trabalho entre a autarquia e a UMa para o curso técnico superior em Protecção Civil.

Foram ainda aprovadas as normas de funcionamento do 2º Festival ‘Sopas com História’ e a proposta de apoio às instituições de Machico para o Carnaval 2020, cuja estimativa aponta para 800 figurantes.