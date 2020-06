Loja do Cidadão retoma horário normal na próxima quinta-feira

A Loja do Cidadão da Madeira vai retomar, na próxima quinta-feira, 2 de Julho, o horário normal de atendimento, passando a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30 e aos sábados, das 8h30 às 13h30.

Apesar da retoma do horário normal, o Governo Regional recomenda aos utentes o uso das plataformas digitais para acesso aos serviços públicos, quer para resolução directa de solicitações, quer para a realização de agendamentos nos serviços, sempre que tal seja possível.

A ida à Loja do Cidadão obriga a determinadas orientações. A entrada de utentes será controlada e condicionada, de modo a garantir que o número de pessoas dentro das instalações cumpre com as determinações das autoridades de saúde. Os utentes devem aguardar ordenadamente em fila única no exterior do espaço da Loja do Cidadão, respeitando o distanciamento de dois metros e as orientações transmitidas pela equipa de apoio. Além disso, os atendimentos prioritários e os agendamentos serão salvaguardados, devendo as pessoas que se encontrem numa destas situações, se dirigir à porta de acesso da Loja do Cidadão para transmitir esta informação ao Vigilante de serviço.

É ainda obrigatório o uso de máscara de protecção, cirúrgica ou social, no interior das instalações por parte dos utentes e de todos os colaboradores das entidades que prestam serviços.

No interior da Loja do Cidadão, os utentes devem assegurar a higienização das mãos no dispositivo colocado à entrada da Loja do Cidadão da Madeira; adoptar medidas de etiqueta respiratória e respeitar as marcas de sinalética de distanciamento social.

Será recusada a entrada na Loja do Cidadão da Madeira a quem não cumprir com as regras de acesso definidas.