$!Lobo-marinho ‘visitou’ Marina do Funchal

Um lobo-marinho ‘visitou’ esta quarta-feira a Marina do Funchal e também passou à beira da Lota segundo algumas testemunhas oculares. Ao que consta, aquela que é a foca mais rara do Mundo e que habita nas águas da Madeira ‘vagueou’ por entre os veleiros num registo fotográfico publicado pela página de Facebook da Marina do Funchal.

Importa ainda referir que estas aproximações de lobos-marinhos até bem perto da costa já não são assim tão raras, tal como aconteceu no passado mês de Março, a empresa de animação turística ‘Rota dos Cetáceos’ publicou um pequeno vídeo nas redes sociais, onde se vislumbrava a ‘visita’ deste mamífero ao Porto do Funchal.

Aliás, fez agora neste mês de Abril - precisamente um ano - que uma cria fez ‘férias’ no areal do Porto Santo durante mais de uma semana, numa notícia veiculada pelo DIÁRIO em primeira mão e que teve amplitude nacional e internacional.