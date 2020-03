‘Lobo Marinho’ antecipa-se ao mau tempo no mar

O navio-ferry ‘Lobo Marinho’ antecipou a viagem que tinha agendado para o final da tarde de hoje, devido ao mau tempo no mar que está previsto.

Segundo Duarte Rodrigues, administrador do Grupo Sousa, os passageiros tinham sido avisados antecipadamente para esta antecipação de quatro horas ao habitual, tendo o navio zarpado da Madeira rumo ao Porto Santo pelas 14 horas.

Recorde-se que, além das zonas montanhosas (para o vento já em vigor desde as 15 horas), a costa Norte da Madeira e toda a costa do Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima a partir das 18 horas desta quarta-feira, com ondas que podem chegar aos 4,5 metros até ás 3 horas da madrugada.