Lisboa complica operação do avião cargueiro para a Madeira

Bom dia. Lisboa está a complicar a operação do avião cargueiro para a Madeira. Este é o tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segundia-feira, dia 14 de Outubro, onde explicamos que as restrições operacionais no Aeroporto de Lisboa têm causado atrasos de horas na ligação à Região, afectando também a expedição de carga aérea para o continente. Apesar dos contratempos, o consórcio MAIS faz balanço positivo destes dois anos e quase três meses de actividade. Ainda sobre o aeroporto, saiba que o mau tempo cancelou 14 voos e prejudicou milhares de passageiros ao longo do dia de domingo.

Já em termos desportivos, a Taça da Liga ficou por um canudo. O Marítimo foi derrotado pelo Sp. Braga, no Minho, e só a exibição do guarda-redes Charles evitou uma goleada. No ‘campo’ alvinegro, Rui Alves espera que o novo Governo não repita a má experiência dos últimos quatro anos no desporto.

Do desporto para a política contamos nesta edição que Teófilo Cunha deixa o concelho de Santana com “dívida zero à banca”. Autarca do CDS, que hoje formaliza a suspensão do mandato, amortizou a quase totalidade dos 8,6 milhões de euros de passivo deixados pelo PSD.

E por falar em PSD, os social-democratas ameaçam não viabilizar ‘vice’ do PS. É a resposta do partido à anunciada intenção dos socialistas de votarem em branco na eleição de José Manuel Rodrigues para presidente da ALM. Miguel de Sousa diz que, se alguém do PSD furar a disciplina partidária, está aberto o caminho da restauração da normalidade democrática. Na Saúde, Pedro Ramos confirma necessidade de alterar orgânica do IASaúde.

Por fim, e não menos importante, o Governo Regional chegou a acordo sobre o Penedo do Sono.

Tenha um excelente início de semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.