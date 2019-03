Liliana Rodrigues destaca apoios às regiões ultraperiféricas para melhorar aeroportos

Liliana Rodrigues destacou esta manhã, em Estrasburgo, a importância de assegurar que a política de coesão continue a reduzir desigualdades e a contribuir para uma Europa mais social e mais próxima das suas regiões e dos seus cidadãos.

A eurodeputada madeirense falava durante o debate parlamentar sobre o relatório relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e ao Fundo de Coesão, onde destacou a garantia para as RUP dos apoios do FEDER e do Fundo de Coesão aos investimentos nas instalações e gestão de resíduos e na protecção ambiental, sublinhado ainda a importância da “manutenção do financiamento às infraestruturas aeroportuárias das regiões ultraperiféricas”.

A deputada socialista revelou ainda preocupação com os efeitos que uma concentração temática a nível nacional, pouco flexível, possa criar a nível da redistribuição territorial das intervenções. “A gestão dos fundos deve atender aos interesses das regiões e dos seus beneficiários”, frisou.

A votação do relatório acontecerá amanhã. Após a decisão dos parlamentares, estas duas propostas terão ainda de ser negociadas com o Conselho da UE (governos nacionais) para se chegar a um acordo sobre a legislação final. O montante final dos fundos está dependente das negociações relativas ao próximo Quadro Financeiro Plurianual.