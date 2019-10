Liga Portuguesa Contra o Cancro convida população a fazer a corrida das mulheres

A 30 de Outubro comemora-se o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama e a Liga Portuguesa Contra o Cancro, como entidade que há mais anos desenvolve actividades de medicina preventiva nesta área, irá promover, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira, a nível regional uma corridas das mulheres.

Esta iniciativa, que se realiza a 25 de Outubro, junto à Sé do Funchal, está aberta a toda a população, tendo como objectivo a sensibilização para esta problemática.

“Pretendemos que esta prova de solidariedade se repita todos os anos na terceira sexta-feira de Outubro, com intuito de angariar fundos para a prevenção e apoiar os doentes do cancro da mama. O valor das inscrições será entregue ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro”, refere a organização através de uma nota de imprensa.

As inscrições custam três euros e inclui uma t-shirt. Os postos de venda são as Delegações do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro; a Associação de Atletismo da Madeira; o Pingo Doce - Anadia e, durante todo o dia de 25 de Outubro, no local da prova, junto à Sé.

Está também prevista, pelas 18h35, a animação de Catarina Melim & Bailarinas e, pelas 19 horas, uma aula de aquecimento, a cargo do ginásio Vivafit. A corrida começa às 19h30.

Recorde-se que Outubro é o mês internacional de Prevenção de Cancro da Mama, estimando-se que na Europa surjam todos os anos 430 000 novos casos e que uma em cada 10 mulheres venha a desenvolver a doença antes dos 80 anos.