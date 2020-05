Lido e Barreirinha abrem amanhã

A Frente MarFunchal vai abrir, amanhã, os complexos balneares do Lido e da Barreirinha, cumprindo as normas que serão anunciadas pelo Governo Regional. A abertura de praias e complexos balneares será autorizada, a partir de amanhã, como já tinha sido prometido pelo Governo Regional, há uma semana.

A empresa municipal que gere os complexos balneares deverá abrir outros dois espaços, Ponta Gorda e Doca do Cavacas, no sábado.

As regras para funcionamento destes espaços, como o DIÁRIO noticiou hoje, obrigam a afastamento dos utentes e a uso de máscaras nos bares que só deverão abrir a partir do dia 18. As piscinas deverão permanecer encerradas.