Foi na sequência de uma alerta feito através do Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF) que a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) iniciou diligências com vista a perceber se os lotes de lasanha e canelloni conotados com vestígios de plásticos tinham sido vendidos na Região.

De acordo com a ARAE, os lotes em questão, comercializados pelo Pingo Doce (que lançou o alerta) não formam vendidos na Região.