Lares preocupados

A representante da União das Misericórdias na Região revela falta de meios, de material de protecção individual e de desinfectantes nos lares da Madeira. Assegura ainda que os estabelecimentos não têm condições para lidar com utentes infectados com Covid-19. Este é o tema que faz a manchete do DIÁRIO deste sábado, onde também narrámos a difícil viagem que ‘Bisonte’, o C-130 da Força Aérea Portuguesa, teve de fazer até aterrar na Madeira com mais de três toneladas de material hospitalar.

Nesta edição contamos-lhe também a odisseia de 11 emigrantes no Reino Unido. Viveram um “pequeno inferno” no regresso às origens. A fome e o frio não pouparam quatro menores.

Os arraiais, festas e festivais deste ano não se deverão realizar, como revela a reportagem das páginas 12 e 13.

Por fim e como consequência da pandemia a Associação de Promoção vai reorientar a sua acção. O seu presidente, Eduardo Jesus, revela a estratégia que visa relançar rapidamente o turismo, através de uma actuação a cinco níveis.

