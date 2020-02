Juventude Popular entregou ração à Animad no Dia do Gato

A concelhia de Santa Cruz da Juventude Popular (JP) entregou ontem quase 200 quilos de ração para animais à Associação Animad, foi a primeira iniciativa desta nova direcção da juventude do CDS-PP Madeira no concelho e a forma encontrada para assinalar também o Dia Mundial do Gato que, na Europa, se comemorou ontem.

Os 198 quilos doados foram conseguidos juntos dos elementos da JP, de simpatizantes e comunidade em geral e é uma forma de reconhecer o trabalho que vem sendo realizado pela associação, mas também a importância dos animais na vida das pessoas.

“A JP Santa Cruz escolheu esta associação para a entrega do donativo porque além de ser uma associação do concelho, é uma associação com trabalho desenvolvido há mais de 30 anos e inúmeras iniciativas, como por exemplo, as suas participações nos emblemáticos desfiles de carnaval e festa da flor, eventos esse que a própria associação utiliza para angariar fundos e deste modo prosseguir com o seu principal objectivo, o bem-estar animal”, assumiu.