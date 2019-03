Juventude CDU preocupada com precariedade laboral

Foi junto ao Call Center da Meo/Altice que a Juventude CDU realizou, esta tarde, uma iniciativa política no âmbito do Dia Nacional da Juventude, com o intuito de alertar para a extrema precariedade laboral.

Duarte Martins, Dirigente Nacional, referiu que “é com uma grande inquietação que constatamos que a precariedade laboral tem particular incidência na Juventude, situação gravosa essa, que não deveria ser nem regra nem excepção”. “A juventude para se emancipar, para, comprar casa, comprar carro, poder constituir família, enfim para poder comprar as coisas essenciais para a sua vida precisa da garantia de trabalho digno e com direitos, um trabalho estável que possa dar perspectivas de futuro.”, referiu.

Assim, tendo em conta estas situações, a CDU pretende continuar a lutar para que “a juventude possa ter melhores condições laborais, para que seja garantia o direito fundamental, que a cada posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo efectivo de trabalho, e não a contractos precários e escandalosos renováveis de 15 em 15 dias como é o caso daqui do Call Center da Meo/Altice no Funchal”.