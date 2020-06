O executivo da Junta de Freguesia de Gaula reagiu hoje, em nota de imprensa, às declarações da Comissão Política do PSD-Gaula, que ontem veio defender a canalização de verbas das festividades para a área social.

O edil JPP argumenta que a questão levantada pelo vogal PSD, Humberto Bettencourtt, foi aprovada em sede de Assembleia de Freguesia, a 8 de Abril, sem oposição do mesmo, pelo que critica a intervenção do ‘Funchal’ nas questões locais.

“A Junta de Freguesia de Gaula, reuniu, em Assembleia de Freguesia, a 8 de Abril de 2020 (na mesma altura que o presidente do Governo Regional da Madeira (PSD) prometeu apoios de 100 milhões aos empresários) –, para uma primeira revisão orçamental, visando criar uma rubrica de nome ‘Covid 19 – Apoio de Emergência. Da criação dessa rubrica, foram canalizadas verbas, entre as quais as das festividades referidas pela Comissão Política do PSD, cuja votação final teve a abstenção do único vogal do PSD, Humberto Bettencourtt, exactamente para reforço nas áreas sociais. Ora, como se observa, o PSD vem propor uma coisa, que ele próprio se co-artou a aprovar”, começa por referir a nota assinada por Élvio Sousa, Rubina Jorge e Andreia Gouveia.

O executivo da Junta vai mais longe e pede ao único vogal do PSD “que não assine por baixo os textos que vêm feitos e fotocopiados pelo secretariado regional do PSD no centralismo do Funchal, pois infelizmente descredibiliza a sua pessoa e o seu partido”.

“Seria mais fácil, o senhor e então deputado José Prada, confirmar com executivo da junta de Gaula essa situação, e consequentemente não gastariam tinta, nem vexame. Infelizmente, o PSD do Funchal inveja a Freguesia de Gaula, e o seu povo livre e democrático”, atira o JPP.

A nota termina atribuindo o “desespero dos empresários e dos cidadãos que perderam os seus rendimentos” à “inacção e à propaganda eleitoral e dos anúncios de milhões que tardam em chegar”.