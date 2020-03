No âmbito do Plano de Contingência que foi aprovado, ontem, em reunião de Junta, a freguesia de São Roque (Funchal), constituiu uma equipa para apoiar idosos (com idade superior a 60 anos) e pessoas com mobilidade reduzida, desde que não tenham um suporte familiar (nos dois casos) na aquisição de produtos de primeira necessidade.

Tratam-se de compras de supermercado, farmácia, outros que serão entregues ao domicilio destes grupos mais vulneráveis.