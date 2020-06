Juíza sobe ao Monte para ver local da queda da árvore

A foto em destaque mostra o carvalho que tombou no Monte, matando 13 pessoas a 15 de Agosto de 2017, durante a missa do arraial. “Juíza vai ao local da queda da árvore”, lê-se na manchete da edição desta quinta-feira no DIÁRIO.

Susana Mão de Ferro já avisou os advogados dos arguidos e das vítimas da tragédia do Monte que quer realizar diligências entre 7 e 11 de Setembro, seguindo-se o debate instrutório. O julgamento, a acontecer, só no próximo ano.

Também na área da Justiça, sabe-se que o foco de poluição nos Socorridos está entregue ao Ministério Público. A Câmara do Funchal já formalizou a denúncia e vai agora fazer recolha de amostras e de análises laboratoriais ao terreno comprado à Empresa de Electricidade. O Município não se conforma com a descontaminação do local e teme consequências ambientais graves em território do concelho.

No futebol, o Benfica derrotou o Rio Ave (2-1) em Vila do Conde e alcançou o Porto na liderança. Menos sorte teve Cristiano Ronaldo que ontem perdeu o segundo troféu da época. Depois da Supertaça, a Juventus deixa escapar a Taça de Itália para o Nápoles, na ‘lotaria’ dos penaltis.

Pior estão os trabalhadores temporários que são a maioria entre actuais desempregados na Madeira. São os reflexos da crise económica que se agravou com a pandemia.

Questões laborais ditam também o pedido de 95 mil euros de Petit ao Marítimo. Ex-treinador dos verde-rubros não está com meias medidas e já pôs o clube em tribunal.

No tribunal esteve o homicida da Pena (Funchal) onde alegou que o irmão ameaçava matá-lo e que agiu em legítima defesa. Mas os juízes e procurador têm dúvidas e já detectaram contradições.

Estes são apenas alguns dos assuntos que pode ler em exclusivo e na íntegra na edição do seu DIÁRIO.

Fique bem!