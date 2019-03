JSD promoveu acção de reflorestação no Porto Santo

O Pico Castelo, no Porto Santo, foi esta tarde palco de uma acção de reflorestação por parte da JSD/Madeira. A iniciativa teve como objectivo sensibilizar a população mais jovem para as boas práticas ambientais e para o cuidado com o património da Região e inseriu-se no âmbito a celebração do Dia Internacional da Floresta.

“A questão ambiental é um dos maiores desafios que a mundo enfrenta actualmente, defende a Juventude Social-Democrata. Por isso, os jovens devem estar todos unidos nesta causa. Uma causa que é de todos, independentemente de credos, religiões ou de ideologias políticas. Prova disso foi a recente manifestação em prol do Ambiente que mobilizou milhares e milhares de jovens em todos os pontos do globo”, refere a JSD através de comunicado.

A JSD considera ser essencial “continuar a despertar mentalidades para a necessidade de boas práticas ambientais”, não só junto dos mais jovens como junto da sociedade civil e das entidades governativas”. Os jovens social-democratas olham com preocupação para os efeitos das alterações climáticas, “que se manifestam através da subida da temperatura média e de intempéries como cheias, aluviões e incêndios, colocam em risco a segurança das populações”.

No âmbito desta actividade a JSD/M aproveitou para elogiar “o bom trabalho que está a ser realizado pelo Governo Regional”, através da Secretaria Regional do Ambiente e do Instituto de Florestas. “Estão a ser realizados investimentos, como nunca antes vistos, estão a apostar em medidas preventivas de reflorestação”, exemplificou esta estrutura partidária, que aproveitou o dia de hoje para lançar outra actividade.

A JSD aproveitou a oportunidade para lançar a campanha ‘Jota Ativa’ na Escola Básica e Secundária Professor Doutor Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo. “.O principal objectivo da campanha é aproximar a política aos jovens através de uma acção de sensibilização junto das escolas recorrendo a jogos e outras actividades mais didácticas, com o intuito de esclarecer alguns conceitos relativos à política”, afirma.