JSD acusa JS de andar a reboque dos sociais-democratas

A JSD Madeira tenta, desde 2010, tornar o município do Funchal capital europeia da juventude e vê agora, “com grande satisfação” o facto de a Juventude Socialista (JS) “tentar juntar-se” a esta sua pretensão antiga.

A Juventude social-democrata relembra que se reuniu com o executivo de Miguel Albuquerque, em 2010, para apresentar a referida proposta, que foi uma das bandeiras da estrutura no conselho municipal de Juventude do Funchal.

“Uma vez reunidos os requisitos necessários, já aquando da liderança do executivo camarário por Paulo Cafofo, o que se tem verificado é um total alheamento do executivo camarário que não mereceu qualquer comentário por parte da JS ao longo dos últimos 9 anos”, acusa a JSD através de comunicado.

Dizem os sociais-democtaras que “não satisfeitos, em 2015, durante a liderança de Rómulo Coelho, elementos da Comissão Permanente do Conselho Municipal do Funchal reuniram-se com a eurodeputada do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar a fim de relembrar e verificar, novamente, todos os requisitos da eventual candidatura”, sendo que o tratamento por parte do executivo camarário e da juventude do seu partido acabou por ser “o mesmo”.

“Não questionando o mérito da junção da JS a esta proposta, mais uma vez se demonstra que o ‘modus operandi’ dos socialistas é igual nos jovens e nos graúdos. Não têm propostas e conteúdos e vendem as propostas dos outros como se fossem ideias originalmente suas”, refere a JSD.