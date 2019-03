JS Madeira quer Funchal como Capital Europeia da Juventude

No dia Nacional da Juventude, Olavo Câmara, Presidente da JS Madeira, lança o repto para ver o Funchal como a Capital Europeia da Juventude, no sentido de centrar as atenções nas questões da juventude e toda a Região Autónoma da Madeira.

Para o jovem socialista, é preciso impulsionar o debate, discussão, políticas e desenvolvimento das questões da juventude para resolver os problemas dos jovens madeirenses, mas também para haver preparação para os desafios futuros. Para a JS-M, o Funchal tem condições e vontade para desenvolver uma candidatura destas, não só por já ser um exemplo a seguir no que toca às políticas de juventude, mas acima de tudo porque quer e continua a marcar no seu dia a dia o futuro das gerações mais jovens.

“Não podemos esquecer que a Madeira é hoje a região com a maior taxa de desemprego jovem do país, com uma grande taxa de emigração jovem, a segunda maior região com mais abandono escolar precoce, com estágios profissionais com remuneração e duração mais baixos. Mais recentemente, também ficamos a saber que vamos ser a única região do país que vai ter de pagar por manuais escolares no ensino obrigatório, medida recusada pelo Governo Regional. São estes indicadores que tornam emergente ações, políticas e desenvolvimento na juventude. Precisamos de soluções para os problemas dos jovens, respostas às novas questões que a juventude enfrenta e precisamos de estar preparados para os novos desafios da sociedade. E o Funchal, muito graças a Paulo Cafôfo, tem assumido a liderança nas respostas aos desafios que enfrentam os jovens madeirenses. Isso ninguém pode questionar, e seria um bom legado, o Funchal, novamente, continuar a liderar e a substituir um Governo Regional sem visão estratégica de futuro para os jovens madeirenses, e responder, em particular, aos desafios da juventude numa Europa e num mundo globalizado, mas num Funchal e numa Madeira insular”.

Para Olavo Câmara, o Funchal é hoje uma cidade virada para os jovens, para as questões da juventude, onde se aplicam diversos mecanismos de participação cívica. “Hoje, sabemos que o Funchal é exemplo, temos o orçamento participativo, temos o Concelho Municipal de Juventude a funcionar, a Assembleia Municipal Jovem, programa de emprego próprio, apoio ao arrendamento, manuais escolares gratuitos até ao 9º ano, bolsas de estudo para todos, pela primeira vez, temos um vereador jovem no executivo camarário, a promoção de intercâmbios. Existe um apoio fenomenal às escolas, clubes, associações, e existe um leque de infraestruturas e eventos desportivos e culturais ao longo de todo o ano, que tornam o Funchal numa cidade europeísta, de dimensão atlântica, que representa o início da globalização, cosmopolítica e jovem.”

A Capital Europeia da Juventude é uma iniciativa do Fórum Europeu da Juventude que tem por objetivo o desenvolvimento de iniciativas de âmbito cultural, social, político e económico destinadas aos jovens. Em cada ano, uma cidade europeia recebe a distinção propondo-se a desenvolver um programa multifacetado que se constitua como uma herança para o futuro. A primeira Capital Europeia da Juventude foi Roterdão, em 2009, sendo que Portugal conseguiu este galardão em 2012, em Braga, e 2018, em Cascais. A Ribeira Grande, nos Açores, encontra-se em fase de candidatura para 2021, contra outras capitais europeias da Roménia, Espanha, Polónia, Rússia, Holanda, Ucrânia, Albânia e Croácia.

O título atribuído pelo Fórum Europeu da Juventude de ‘Capital Europeia da Juventude’ pretende reconhecer uma cidade que se destaque por desenvolver uma dinâmica na área da juventude em termos de vida cultural, social, política e económica; promover a participação ativa dos jovens na sociedade; apresentar-se como um modelo a nível das políticas de juventude; promover relações entre as instituições europeias e o nível local; promover a Cidadania Europeia em paralelo com outras cidadanias. Para a JS Madeira, “o resultado das políticas implementadas pelo Município do Funchal nos últimos cinco anos, veio preencher os requisitos essenciais para uma candidatura a Capital Europeia de Juventude”.

Para o jovem Socialista, Olavo Câmara, um evento desta magnitude, seguido de vontade política, daria muitas respostas aos problemas atuais da juventude da região, mas também saberia responder aos desafios futuros da juventude. “Precisamos de saber responder aos desafios da juventude, não só em termos de emprego, educação, habitação, mobilidade, participação, ambiente, causas sociais, mas também precisamos de responder aos desafios das exigências das novas gerações, pelo que uma candidatura destas será muito mais abrangente que apenas o Funchal, representaria todos os jovens da região que esperam por respostas e desenvolvimento nestas questões.”

Foi este o desafio que a JS Madeira levou à reunião, hoje, com Paulo Cafôfo, Presidente da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito da campanha ‘Educação Gratuita’ da JS Madeira, que obteve resposta afirmativa por parte da edilidade. Paulo Cafôfo mostrou-se agradado com a sugestão e assumiu o compromisso de analisar e iniciar os trabalhos de preparação de uma candidatura destas, que leva o seu tempo, mas que irá dar um importante contributo nas questões de juventude. Actualmente, o Funchal já ostenta o galardão de Cidade Amiga das Crianças e faz parte da rede de Cidades Educadoras, sendo o próximo desafio o Funchal ser ‘Capital da Juventude’.