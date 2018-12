JS Madeira marca presença no Congresso Nacional da Juventude Socialista

A JS Madeira levou uma comitiva de 30 jovens socialistas madeirenses ao XXI Congresso Nacional da JS, que decorreu no passado fim de semana, em Almada, e elegeu Maria Begonha como Secretária Geral da Juventude Socialista.

No órgão máximo da Juventude Socialista, os jovens madeirenses deixaram a sua marca, vincando bem a importância do próximo ano para a Região Autónoma da Madeira.

O primeiro jovem madeirense a intervir foi João Pedro Vieira, Presidente da Comissão Regional da JS-M e Secretário Geral do PS-M, que realçou todo o trabalho que o PS Madeira tem feito para se preparar para os três momentos eleitorais que a região e o país irão enfrentar em 2019.

Patrícia Agrela, que pertence secretariado da JS-M, também subiu ao palco para afirmar que “o processo de decisão democrático no ano de 2019 marcará uma alternância política histórica na Madeira, dado que o PS não está perpetuamente condenado a ser oposição na Região Autónoma da Madeira”.

Por sua vez, o Presidente da JS Madeira, Olavo Câmara, levou consigo a bandeira da Madeira e afirmou que “será desta que o povo da Madeira e do Porto Santo darão uma grande vitória ao Partido Socialista nas próximas eleições regionais”, tendo obtido uma forte reação dos presentes.

Neste Congresso foram eleitos os vários órgãos nacionais da Juventude Socialista, tendo a JS Madeira saído reforçada pelo terceiro congresso consecutivo, elegendo vários elementos para os órgãos nacionais da JS e do PS.

Na comissão Nacional da Juventude Socialista, órgão mais importante entre congressos dos jovens socialistas, foi eleito Idílio Marçal, Sara Silva, Duarte Brazão e Patrícia Agrela, juntando-se também, Miguel Rodrigues, Teresa Ramalho, João Melim e Diogo Viveiros. João Pedro Vieira, Pedro Calaça Vieira e Marina Barbosa irão integrar a Comissão Nacional do PS em representação da JS e Olavo Câmara passa a integrar, juntamente com o grupo restrito de elementos da JS, onde apenas 7 fazem parte, na Comissão Política Nacional do PS.

Durante o congresso, Pedro Calaça Vieira, fez parte da mesa do congresso e Nicodemo Câmara, Carlos Hugo Castanha e Décio Cró foram eleitos membros Honorários da Juventude Socialista.

Para o presidente da JS-M, a eleição dos jovens madeirenses aos órgãos nacionais da JS e do PS é o reconhecimento de todo o trabalho da estrutura, que ao longo dos últimos 4 anos se tem afirmado cada vez mais na Juventude Socialista e no Partido Socialista, bem como na sociedade madeirense, principalmente junto dos mais jovens. Hoje está repleta de quadros jovens, que engrandecem as estruturas do Partido Socialista e que muito têm e muito vão contribuir para o futuro da Região Autónoma da Madeira.