JPP quer consultar população sobre renegociação do contrato de concessão do ‘ferry’

“Com o objectivo de promover a participação activa dos cidadãos nas iniciativas legislativas”, o Juntos pelo Povo anunciou hoje que irá sondar a opinião da população, sobre um projecto de resolução, da autoria do Grupo Parlamentar do JPP, que visa recomendar ao Governo Regional da Madeira a renegociação do Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Transporte Marítimo de Passageiros e Veículos através de Navio Ferry entre a Madeira e o Continente Português.

“Pretende-se o envolvimento dos cidadãos na concepção de uma iniciativa legislativa, com as suas sugestões e opiniões, promovendo a cidadania participativa num tema muito premente para a economia e mobilidade da Região”, explica uma nota assinada por Élvio Sousa.

O JPP recorda que, “estando a quatro meses do início da operação que contempla três milhões de indemnizações compensatórias, ainda não se conhecem postos de venda dos títulos de transporte, horário, lugares em cadeiras e camarotes, bem como os elementos constantes do Plano Anual de Oferta, cuja antecedência de calendarização é indispensável”.

De referir ainda que o texto base do diploma será colocado hoje, dia 20 de fevereiro de 2019, pelas 19 horas, nas redes sociais do JPP.