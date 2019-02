JPP pede antecipação na informação e venda de bilhetes para o ferry

Em conferência de imprensa, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, o Juntos pelo Povo (JPP) defendeu a necessidade de renegociação entre o Governo Regional e a Empresa de Navegação Madeirense, Lda., no que diz respeito ao contrato de concessão de serviços públicos de transporte marítimo de passageiros e veículos, através de navio ferry, entre a Madeira e o continente português.

“É incompreensível que até, hoje, dia 18 de Fevereiro de 2019, e a escassos 4 meses do início da operação, ainda não se conheçam postos de venda, trajectos, dias e demais informação sobre o ferry Madeira-Continente. Concluo que o Governo Regional, que é muito célere em pedir responsabilidades aos outros, está a ser conivente com esta situação, e não está a agir em defesa do interesse público e da viabilidade da linha, que é o que se pretende nesta operação”, afiançou o deputado Élvio Sousa.

Perante esta situação, o grupo parlamentar do JPP disse que irá apresentar um projecto de resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, com o objectivo de “forçar o concessionário a proceder, de imediato, à agilização da venda de bilhetes para a linha ferry Madeira-Portimão, a ter lugar no verão de 2019”.

O líder parlamentar do JPP sublinhou a necessidade “dos cidadãos, famílias e empresas em planearem as suas viagens com uma antecedência mínima de seis meses”, uma situação que o actual caderno de encargos e contrato não salvaguardam.

“Relativamente ao plano anual de oferta por parte do concessionário, o JPP pretende que seja apresentado até 1 de Janeiro de cada ano e não até 31 de Maio, como previsto actualmente. Assim será possível saber com antecedência o número de viagens e lugares, o tarifário, para disponibilizar uma informação célere e antecipada aos cidadãos”, sublinhou Élvio Sousa.