JPP diz que “namoro platónico entre Albuquerque e Costa prejudica a Madeira”

“A reunião mantida entre o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o primeiro ministro, António Costa, no passado mês de Novembro desvendou um namoro platónico entre o PSD-Madeira e o PS nacional, que demonstra uma situação de lesa cidadania e de falta de respeito pelas decisões do Parlamento”, referiu Élvio Sousa, em conferência de imprensa, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Élvio Sousa acusa Miguel Albuquerque de celebrar “o compromisso conjunto de adiar, mais uma vez, a regulamentação no sentido de permitir que os residentes na Região paguem os 86 euros de viagem aérea e, os estudantes, 65 euros.

No entender do Juntos pelo Povo (JPP), “a criação do grupo de trabalho para a análise de um direito já consagrado é a prova deste namoro entre António Costa e Miguel Albuquerque para a aprovação do Orçamento de Estado para 2020, tornando-se o PSD-Madeira ‘subjugado, agachado’ à República nesta que é uma legítima aspiração e um direito constitucionalmente consagrado dos madeirenses e portossanteses”, vinca.

Élvio Sousa lembrou que esta “subserviência” já se arrasta com a ligação marítima Ferry, que também tinha sido compromisso assumido.

“Com este “namoro a população da Madeira fica prejudicada face àquilo que são as funções do Governo Regional na defesa dos interesses do Povo da Madeira e do Porto Santo”, concluiu o líder parlamentar do JPP.