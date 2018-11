JP quer estar na dianteira do debate político com moção ‘Juntos pelo Futuro’

A Juventude Popular da Madeira apresentou, no Conselho Regional do CDS Madeira, que decorreu na passada quinta-feira, dia 22 de Novembro, no Hotel Porto Mare, a moção de estratégia sectorial “Juntos pelo Futuro”.

Esta moção, apresentada pelo presidente da JP Madeira, Wilson Rodrigues, “visa contribuir para o reforço das relações institucionais e da cooperação estratégica entre a Juventude Popular e o CDS, baseado no diálogo construtivo, na partilha de ideias e no respeito pela sua identidade e autonomia”.

O líder centrista, refere que “a Juventude Popular da Madeira tem procurado estar na dianteira do debate político, destacando-se entre as demais juventudes partidárias pela qualidade das suas propostas e pelo mérito dos seus dirigentes e quadros promissores, que contribuíram para dignificar e dar voz mediática ao CDS”. Wilson Rodrigues acrescenta que “ao CDS acresce a responsabilidade de acolher os contributos das novas gerações e incluir na sua agenda política, matérias relevantes para a juventude, assumindo, sem receio, como suas as bandeiras políticas da Juventude Popular da Madeira”.

Wilson Rodrigues é peremptório em afirmar ainda que “o CDS encontra na Juventude Popular a primeira garantia de renovação dos seus quadros dirigentes, a segurança da continuidade do seu património histórico e político e a certeza de que a abordagem junto das novas gerações contribuirá para a afirmação e crescimento do Partido nos próximos desafios eleitorais”.