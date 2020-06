José Prada contra-ataca e refuta acusações de Élvio Sousa

“Numa tentativa forçada de desviar as atenções daquilo que realmente importa - que é a falta de rigor, de responsabilidade e de resposta à população da Freguesia de Gaula - o JPP ataca o PSD-M, numa crítica infundada e direccionada ao Funchal que, hoje, assumiu proporções inadmissíveis e intoleráveis, com graves insinuações que não podem deixar de ser desmentidas publicamente. Insinuações que apenas retratam o baixo nível, o mau carácter e a falta de maturidade política que caracterizam este movimento, na pessoa do presidente da Junta de Freguesia de Gaula, disposto a tudo para manietar a opinião pública em vez de respeitá-la”.

É desta forma que o secretário-geral do PSD-M José Prada reage às declarações hoje prestadas pela Junta de Freguesia de Gaula, “reiterando a verdade que foi afirmada pelo seu partido e negando, taxativamente, as acusações de que é alvo”.

“É lamentável que o presidente da Junta de Freguesia e também deputado à ALRAM desça tão baixo e minta descaradamente sobre esta questão e, inclusive, insinue que eu tenho contratos com o Governo, quando isso é mentira, desrespeitando o meu bom nome, algo que é inaceitável”, reforça José Prada, lembrando que, há cerca de cinco anos, não tem qualquer contrato desta natureza.

José Prada que, ao mesmo tempo, diz ser caricata “a perseguição de que é alvo por parte do JPP”, que, pelos vistos, “ainda não percebeu que não é a atacar o secretário-geral ou o PSD-M que se aguenta mais tempo no poder ou que conquista mais votos, mas, sim, a resolver problemas que diariamente adia, estando sim mais preocupado com o Funchal do que com a freguesia que tem a obrigação e o dever de gerir”.

“Se querem palco, trabalhem, mas façam-no de forma séria e não na base de mentiras repudiáveis que são facilmente desmontadas e que só penalizam, ainda mais, a credibilidade deste movimento”, remata.