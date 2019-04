O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, presidiu à cerimónia de entrega de 63 certificados e 61 diplomas a adultos que concluíram com sucesso os processos de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) no Centro Qualifica, do IQ, IP-RAM.

A Região tem um registo total de 3360 adultos certificados através de processos RVCC, 3298 pela via escolar e 62 pela via profissional.