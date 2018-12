Jorge Carvalho entregou 178 diplomas a jovens e adultos da Madeira

O secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, foi até à Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho, a fim de entregar 178 certificados e diplomas a jovens e adultos que terminaram com sucesso as suas formações.

“Há pouco mais de quatro décadas, cerca de 60% da população da Madeira era analfabeta. São contra esses dados que ao longo destes 40 anos, com a nossa autonomia, temos procurado responder de forma positiva, encontrando as soluções para as diferentes circunstâncias. Não nos limitamos a ler estatísticas ou indicadores, nós procuramos soluções”, referiu Jorge Carvalho, regozijando-se pelo facto de hoje termos “mais 178 formandos que concluem os seus cursos e a sua formação”.

“Ficam mais habilitados, capacitados e competentes para o mercado de trabalho, mas acima de tudo na sua satisfação pessoal”, acrescentou o secretário, destacando o universo de mil alunos que estão ao abrigo destes programas, 800 naquela instituição de ensino e 200 no Centro de Formação.